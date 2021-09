Beatriz Luengo, sobre su segunda boda con Yotuel: "Será el año que viene"

La relación de Yotuel y Beatriz Luengo atraviesa uno de sus mejores momentos. Cinco años después del nacimiento de su primer hijo en común, D’Angelo, la pareja repetía en la paternidad con una preciosa niña llamada Zoe . Su reciente llegada al mundo no es el único motivo que tiene la cantante para sonreír, la protagonista del inolvidable ‘UPA Dance’ dará de nuevo el ‘sí, quiero’ a su chico, con el que ya contrajo matrimonio en una divertida ceremonia que tuvo lugar en los Estados Unidos.

Una nueva boda de la que empezamos a sospechar hace justo un año, cuando el músico cubano colgó una imagen en su Instagram en la que aparecía cantando con la española. A esta actuación le acompañaba en el título una inesperada proposición : “¿Te quieres casar conmigo de nuevo?” . A lo que la compositora respondió sin dudarlo: “Cada día”. Beatriz no tardó en confirmar en una entrevista para ‘El Mundo’ que no se trataba de ningún juego y que sus intenciones eran reales. “Nos vamos a casar otra vez” , garantizaba, desvelando uno de los motivos por los que se vestirá una vez más de blanco.

“La historia es esta: nosotros nos casamos en Las Vegas, en 2008, pero pensamos que era broma. Y no, era serio. Y cuando llegué a Madrid, unos amigos se lo contaron a mis padres: ‘¡Qué bueno que se casaron!” y, pobrecita, mi mamá se puso supertriste”, recordaba el enojo de su madre al no estar presente en este momento tan especial. “Y yo: ‘mamá, que no sabía que era en serio, de verdad, vamos a hacer una boda por la iglesia y todo superbonito”, le prometía.