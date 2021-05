Amor a primera vista

Ya sabemos que no es necesario, ni mucho menos, que el amor surja a primera vista, pero cuando ocurre no deja de fascinarnos. Y eso fue lo que pasó entre una jovencísima Isabel y Felipe en la academia naval de Dartmouth , en Devon, el julio de 1939 . El príncipe, estudiante-cadete en el Royal Naval College, se encargó de entretener a Isabel y su hermana Margarita. En ese momento ella tenía 13 años y él 18 . Evidentemente pensamos en que eran extremadamente jóvenes (sobre todo ella) para poder hablar de amor y, más aún, de compromiso. Pero lo cierto es que entre ambos surgió un interés y una atracción que no desapareció, y que años más tarde terminó en una boda inolvidable.

El compromiso y el recelo familiar

El rey Jorge VI, padre de Isabel, no veía con buenos ojos a Felipe y no se lo imaginaba como yerno. No es que le cayera mal, al contrario, pero sabía que su hija estaba destinada a reinar y Felipe acumulaba una serie de circunstancias que no le favorecían entre la realeza, como su mala situación económica, no ser británico (ni de la Iglesia de Inglaterra) o que provenía de una familia desestructurada.