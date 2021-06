Desde hace ya mucho, el negro siempre ha estado relacionado, al menos en Europa, con el luto y, por tanto, con la tristeza. Pero en su momento (y no muy lejano), el negro no solo significaba eso, sino que también estaba muy relacionado con las novias . De hecho, para muchas era el protagonista de sus vestidos y velos. Y parece que el vestido de boda negro vuelve a estar de moda.

Lo cierto es que no es de extrañar nada, porque además de símbolo del luto, el negro es el color de la elegancia y el más sobrio y sofisticado que existe. No hay más que ver lo que ocurre si queremos sacar matrícula con un look para un evento del tipo que sea: el negro será nuestro aliado.