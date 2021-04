Pasadores con perlas, la alternativa más sofisticada al velo y a los tocados para las novias atrevidas

Cuando pensamos en un look de novia, además del vestido y del ramo , se nos viene siempre a la cabeza el velo . Esto, por norma general, pero también ahora se nos pasan por la mente tiaras, tocados y coronas de flores . Pero hay vida más allá de ellos, en concreto los pasadores con perlas para novias atrevidas. Y decimos atrevidas porque son las perfectas alternativas para las novias que no quieren llevar tocado.

Además, hay que tener en cuenta que es una opción mucho más cómoda, pues pesa mucho menos y además recoge el pelo directamente con lo que además de estilo y adorno aporta sujeción. Por su parte, es la opción perfecta para apostar por peinados más elaborados , porque no quedarán cubiertos ni se arruinarán con un velo o un tocado, además de que tampoco sobrecargarán el look.

En un primer momento parecen la apuesta clave para novias atrevidas, pero son, básicamente, las alternativas para novias que no quieren llevar tocado o velo en general, quieran arriesgar más o menos con su look, simplemente porque no sean seguidoras de las tendencias en novias actuales o porque opten por looks más relajados y discretos para sus bodas, por ejemplo, para una boda por lo civil o una boda íntima. Ya seas de uno u otro equipo, aquí te damos las opciones y las formas de llevarlo para dar en la diana con esta nueva tendencia de los pasadores con perlas para novias.