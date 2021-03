Al igual que es importante el vestido de novia y los accesorios que lo acompañarán el día de la boda, también lo es el maquillaje de novia que le dará sentido. Este es el que aporta personalidad y hace que cobre vida la apuesta estilística en cuestión para el día “b”. Y es que, aunque parezca que un vestido de novia no pueda necesitarlo, el maquillaje lo eleva y le concede más elegancia, sofisticación y carácter especial . O no.

Porque el maquillaje de novia también puede arruinar completamente el look de novia por bonito que sea, cobrando un protagonismo que ni de lejos querríamos. Y no porque no acertemos con él a la hora de elegirlo o porque se apueste por uno demasiado sobrecargado, que también, sino porque este se mueva o emborrone durante la celebración . Y lo peor, que manche el vestido.

No hay imagen peor en nuestra cabeza que un rímel marcado en la ojera o un eyeliner que se ha corrido, una sombra de ojos que se ha esparcido por todo el rostro o un labial que se ha salido, y más con el vestido de novia puesto. Sin duda, hay mil escenarios que hacen que se nos ponga la piel de gallina solo de pensarlos, pero para que nada de eso ocurra y el maquillaje no sea uno de los responsables en emborronar tu día (nunca mejor dicho), aquí las claves para hacer que dure y dure y dure hasta que te quites el vestido.

Prepara bien la piel

Utiliza prebase

Fijador de maquillaje

Tan importante es no saltarse el paso previo al maquillaje como el posterior. Muchas veces, cuando nos maquillamos, terminamos de hacerlo en el momento del labial, olvidándonos de todo lo que hemos hecho anteriormente y eso no va a permanecer en nuestro rostro por arte de magia. De hecho, simplemente el paso de las horas irá deteriorando sin remedio el maquillaje.

Maquillaje de larga duración

Máscara de pestañas 'waterproof'

Y no solo porque no vayas a dejar de llorar, que también puede ser una opción. Ir de aquí para allá todo el día, con cambios de emociones y estas a flor de piel, los nervios, los cambios de temperatura de interiores a exteriores, los desplazamientos, algún picor de ojo y el calor si se celebra el enlace en verano y el simple paso de las horas pueden hacer que la máscara de pestañas termine marcándose y emborronándose sobre la ojera. Además de potenciarla, esto dará un aspecto sucio que arruinará el resto del maquillaje si es que todavía sigue impoluto. Esta es de Sephora y cuesta 12,99 euros.

Looks sencillos y fáciles de retocar

No hay que complicarse demasiado la existencia. En primer lugar porque los looks demasiado complejos pueden cobrar demasiado protagonismo y sobrecargar el estilismo. Además, podemos excedernos y crear maquillajes demasiado extravagantes para la ocasión, que no tendrían ningún lugar y no solo eclipsarían el vestido, sino que lo arruinarían. Tercero, porque retocarlos no es una opción.