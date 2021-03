En L’Arca Barcelona saben que no hay nada menos sostenible que un vestido o un velo de novia, que se usa un solo un día de la vida y termina guardado en el armario. Su propuesta para reducir la huella medioambiental es transformar con algunas modificaciones vestidos lenceros de encaje de los años 30 y 40, o vestidos de pedrería de los años 20, que antes no eran vestidos de novia

La otra posibilidad es hacerte con un vestido de nueva confección, pero que haya sido elaborado con materiales ecológicos y con criterios de comercio justo. Leila Hafzi, Otaduy, la línea #We Do Eco de Pronovias, Daugthers of Simone y Pearly White son algunas de las firmas que apuestan por esta nueva forma de entender la moda, también la nupcial.