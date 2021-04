Así lo dicta la tendencia del momento: los nuevos zapatos para novias del momento son los botines blancos, como no podría ser de otra manera, claro. Una alternativa estilística que da gran personalidad y originalidad al look nupcial al que acompañan, pero también es cierto que es una opción difícil de defender.

Por eso hay que elegirlos muy bien. Si se da en el clavo con ellos, los botines blancos nos ayudarán a crear un look de novia diferente y desmarcarnos de los tópicos , teniendo como resultado una opción única que todos recordarán. Además, los botines pueden ser muchos más cómodos que unos salones o sandalias de tacón fino, lo que nos permitirá llevarlos durante toda la boda sin recordar nuestros pies y, lo que es mejor, sin que estos nos arruinen este día tan importante. Y esto lo hacen también estilizando las piernas, especialmente si nuestro tobillo es fino. Y lo mejor, vamos a poder darles nuevas vidas con nuestros looks del día a día.

Para disfrutar de todas las bondades de los botines como zapatos de novias, hemos seleccionado esos diseños que van a acompañar perfectamente a tu vestido, no a eclipsarlo ni a transformarlo excesivamente haciéndole perder su esencia. Es decir, te presentamos los botines que no pueden faltar en tu radar si quieres dar el “sí, quiero” de una forma diferente, atrevida y con personalidad.

Clásico

No hay que buscar botines de novia específicos, de hecho, cualquier botín blanco puede servir para acompañar al vestido de novia. Aunque hay que saber bien cuál elegir para que no arruine el vestido o consiga un resultado hortera en lugar de ser ese detalle que aporta estilo. Por eso, si no sabes bien por dónde tirar, no arriesgues y apuesta por un diseño clásico de botines blancos que serán después unos de esos que podamos usar con vaqueros o vestidos de flores en primavera y verano.