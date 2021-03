Se da por hecho que los zapatos de boda van a ser incómodos porque serán bonitos y cargados de estilo, pero una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra

Los zapatos son una parte esencial del estilismo y además pueden aportar un toque personal

He aquí las opciones que demuestran que estilo y comodidad también van de la mano en una boda

Una de las partes esenciales cuando se elige el look nupcial es también la elección de los zapatos de boda. A priori, parece algo sencillo, pero lo cierto es que es uno de los pasos más complicados del look. Y es que apostar por los zapatos de boda de novia en blanco y raso es cosa del pasado. Ahora se lleva la originalidad tanto en los colores como en los diseños y eso implica nuevos quebraderos de cabeza porque el calzado puede arruinar por completo el estilismo.

Pero el diseño no es lo único que se debería tener en cuenta, aunque sea así el 90 por ciento de los looks nupciales. Otra de los factores a tener en consideración debería ser la comodidad y lo prácticos que sean estos zapatos de boda, pero lo que ocurre es que, a diferencia de los zapatos del novio, vemos imposible dar con unos zapatos de boda bonitos y que además sean cómodos, funcionales y que se puedan lucir más allá del día “b”. Aunque normalmente se hace también el sacrificio porque un día es un día y ya no volveremos a verlos o solo harán su aparición estelar en alguna ocasión especial.

No podríamos estar más equivocadas dando por hecho que el estilo está reñido con la comodidad. De hecho, quién dijo que glamour, diseño y tendencia no podían ir de la mano con lo práctico y lo cómodo. Muchas veces ocurre incluso lo contrario. Y para prueba esta selección que hemos hecho de zapatos de boda de novia con cada factor en el que hay que fijarse a la hora de buscar y encontrar el calzado para el día marcado en el calendario en cuestión. Vas a poder bailar sin parar en tu boda sin que unos pies doloridos te corten las alas o tiñan el recuerdo del momento.

¿Zapatillas? Siempre una buena opción

Hace unas temporadas la moda decidió que era el momento de romper normas en lo que a materia nupcial se refería. Si hasta el momento los vestidos de novia se habían llevado con stiletlos sofisticados o sandalias finas y refinadas de tacón, ahora la cosa iba a cambiar de la forma más radical posible. De repente, casarse en zapatillas estaba permitido y lo más importante, no podían quedar mejor.

Pero no todas las sneakers valen, en concreto, las zapatillas que están permitidas en el escenario nupcial son las Converse, las Chuck Taylor y da igual si altas o bajas. De hecho, puedes incluso atreverte a jugar con el color y salir del blanco, optando por rosas o azules, en definitiva, tonos claros con personalidad. Estas son una opción, son customizables para bodas y cuestan 85 euros.

Alpargatas

En este mismo sentido, si se trata de una boda de verano o primavera, lo mejor es apostar por el calzado de la temporada por excelencia: las alpargatas. Estas, además de frescas, son ligeras y lo mejor es que dan un toque rústico y romántico al look que hará que tu vestido potencie su personalidad. Quedan bien especialmente en las bodas en pueblos o en el campo, además este es su terreno, por lo que te serán aún más cómodas en ese contexto.

Apuesta por unas con cuña, aunque no demasiada pero sí la justa para dar un poco de altura. Al tener un mayor punto de apoyo, este calzado se hace cómodo y práctico, permitiéndote ir de aquí para allá sin que apenas lo notes. Estas son de Lucia Be y el tejido superior hace que los dedos no se resientan a pesar de estar todo el día dentro de ellas. El precio es de 79,95 euros.

Tacón bajo

No siempre hay que ser tan alta como la luna. De hecho, si no te importa no ganar unos centímetros más, apuesta por zapatos de novia con tacón bajo. Incluso, no tendrás que renunciar del todo a esa altura que conceden los tacones. Su carácter más todoterreno se contrarresta dando presencia con los detalles. En este caso, con estos de Scandal54, disponibles por 129,99 euros, la sofisticación la ganan con el tacón fino, pero también por construirse en forma de mule, con terciopelo y con ondas en los laterales que dan forma al pie.

Al dar un poco de altura, el tacón bajo pero fino también estiliza y aporta elegancia, pero siendo el nexo con la comodidad.

Y ancho

Pero no solo son aptos los tacones finos. De hecho, si aún se quiere ganar más comodidad, se puede apostar por un tacón ancho y midi también, no tiene por qué ser del todo bajo pues, al ser un tacón ancho, como ocurría con las alpargatas, se da un mayor punto de apoyo. De nuevo, la personalidad y la sofisticación se ganan con los detalles. Así lo demuestran estos de Silvia Lago, en forma de sandalia o salón, en los que reina el terciopelo y el lazo XL es el protagonista.

Zapato plano, ¿por qué no?

Cuando se habla de zapatos de boda siempre se nos viene a la cabeza ese salón de tacón, o, ahora, al menos con un poco de altura. Pero lo que es realmente impensable es el zapato bajo estilo manoletina. Pero quizás estamos eliminando del escenario una de las mejores opciones porque zapato más cómodo no puede haber, solo hay que darle el toque maestro. ¿Cómo? Una joya. Así lo confirman estos también de Scandal54.

Un toque informal