Quieres que tu boda sea inolvidable, y una de las cosas imprescindibles para conseguirlo es acertar con el lugar de la celebración.

Se trata de una decisión muy importante que requiere tiempo de búsqueda para poder comparar y encontrar el lugar que cumple con todos los requisitos necesarios.

Te contamos cuáles son las claves que te harán acertar y celebrar por todo lo alto tu gran día.

En el momento en el que sabes que vas a casarte lo más posible es que empieces a pensar en tu vestido de novia y en el lugar en el que vas a celebrar la boda. Esto último es una decisión muy importante, y que se la acertada va a depender de diferentes factores. Es normal que no quieras fallar con la elección del lugar de la celebración, y que imagines un espacio que se adapte a la personalidad de la pareja, en el que puedas tener el tipo de boda que imaginas y en el que tus invitados se sientan cómodos y puedan disfrutar de un día inolvidable.

Dado que, además, va a ser la decisión que se lleve la mayor parte del presupuesto de la boda, es importante que empieces a buscar cuanta antes para poder comparar y, en el momento que des con el espacio ideal, reservarlo para que esté disponible el día que planeas casarte. Para facilitarte la búsqueda, aquí tienes las diez claves que te ayudarán a conseguir ese espacio ideal.

Que sea un lugar accesible

No importa dónde os caséis siempre que sea posible llegar. Hay parejas que se casan en el lugar donde residen, otras que mantienen la tradición de casarse en la ciudad de la novia y otras que hacen las maletas y eligen el destino que habían soñado para este gran día. Lo único que tenéis que tener claro es que vuestros invitados puedan llegar hasta allí sin complicaciones, ya sea en coche o si contratáis una empresa que os facilite autobuses para desplazamientos en grupo.

Que os podáis casar ahí mismo

O que esté cerca del lugar de la ceremonia, ya que no tiene sentido iniciar un desplazamiento largo después de la boda para llegar al lugar de la celebración. Si la boda es civil, hay muchos sitios en los que, además del banquete, podéis celebrar la boda. Si esa es vuestra intención, este es un punto tan importante como el anterior a la hora de empezar la búsqueda.

Un hotel cercano

Es muy posible que algunos invitados tengan que viajar para asistir a vuestra boda, bien porque viven en otro sitio, bien porque habéis decidido celebrarla en lugar alejado de vuestra residencia habitual. Hay lugares de celebración que cuentan con la posibilidad de hospedaje, tanto para los novios como para algunos invitados. Y si no es así, no está de más comprobar que hay hoteles cerca para quienes lo necesiten, de tal forma que vuestra boda no les suponga una sucesión de desplazamientos.

Con espacio suficiente

Tienes que pensar en el número de invitados y encontrar un sitio con una capacidad suficiente para que todo el mundo se sienta cómodo. Si la lista es larga, apunta a lugares espaciosos. En cambio, si se trata de una boda íntima, es posible que un sitio muy grande le reste el punto personal a la celebración. Informaos de los metros que tiene, cuántos salones o si cuenta con espacios exteriores e interiores. Todo esto será clave para saber si es el lugar que más os conviene.

Detalles que pasan desapercibidos

Los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, y es posible que los pasemos por alto a la hora de buscar el lugar perfecto para la celebración. Teniendo en cuenta el número de invitados, es importante conocer la capacidad del parking, para que nadie tenga problemas a la hora de estacionar. Del mismo modo, revisa el acceso a los aseos y cuántos hay, porque seguro que no quieres que nadie se pierda la celebración por estar haciendo una larga cola en el baño.

Un poco de intimidad

Vosotros vais a necesitar un espacio propio. No es necesario que sea un dormitorio privado si el lugar no cuenta con hospedaje, pero sí una habitación en la que podáis dejar aquellas cosas que necesitáis en algún momento del día, pero que no vais a dejar en una silla durante el banquete. Bolso, abrigos, maquillaje para retocarte… También es posible que quieras cambiarte de calzado o, por qué no, de vestido, y lo mejor es que tengas un lugar privado done hacerlo.

Alternativas al aire libre

Aunque vuestra boda se celebre en primavera o verano, y todo apunte a que el tiempo va a ser excepcional, la climatología es sorprendente y en cualquier momento puede caer una lluvia inesperada. Si todo está dispuesto para que la celebración tenga lugar en un espacio exterior, es fundamental asegurar que hay uno interior habilitado para poder reaccionar ante las posibles inclemencias del tiempo.

División de espacios

Lo ideal es que el sitio ofrezca diferentes espacios en los que crear ambientes apropiados para cada memento del día: ceremonia (en el caso de sea en el mismo sitio), cóctel, banquete, baile… Revisa bien las posibilidades que hay y visualiza si es posible hacer la distribución adecuada para que el día resulte ameno para todos.

Una celebración privada

Es lógico que vuestra intención sea contar con el espacio disponible solo para vosotros y vuestros invitados, pero en muchos sitios es normal compartirlo con otra boda o celebración. Si para vosotros la privacidad es indispensable, tendréis que tenerlo en cuenta a la hora de buscar el lugar idóneo, y hablar con los responsable para que os garanticen que no va a haber sorpresas en ese sentido.

Atención a los extras