Cuando se selecciona el menú de la boda parece que ocurre lo mismo que cuando se apuesta por el look nupcial: toda la atención se centra en la parte principal. Y esto no puede ser un error peor. Y es que no solo la comida que se pondrá encima de la mesa o irá entre invitados de bandeja en bandeja. Muy importante será también el vino con el que se marine el menú.