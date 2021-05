No hay un día en el que queramos lucir una piel más radiante que el de nuestra boda, pero a veces el estrés, los nervios y el cansancio pueden jugarnos una mala pasada. Y si hay una zona del rostro que delata todos los signos de fatiga es sin duda el contorno de ojos. Por eso queremos contarte las opciones para acabar con la bolsas y ojeras en tu gran “día B”.

Vamos a dar por hecho que, como mínimo, las semanas previas a la boda has prestado atención a tus rutinas de belleza, el descanso y la alimentación, de tal manera que tu piel esté preparada para reaccionar de manera positiva a esos remedios de última hora que pueden hacer desaparecer las bolsas y ojeras.

Remedios naturales

No hace falta complicarse, seguro que en casa tienes alguna infusión que puede ayudarte. La manzanilla o el té verde son muy eficaces contra las bolsas y ojeras. Solo tienes que empapar dos algodones cuando se hayan enfriado y dejarlos sobre los ojos 14 minutos.

Las famosas rodajas de pepino también son de mucha ayuda para deshinchar la piel y reducir las ojeras. Y si no tienes pepinos, prueba con dos rodajas de manzana, que harán que sus vitaminas penetren en la piel y hagan el efecto que buscas.

El poder del frío

Parches antiojeras, la solución exprés

No llegues al día de tu boda sin tener preparados un par de parches para los ojos. Te despiertes con ojeras o sin ellas, van a ser la clave para que tu mirada radiante brille como se merece el día de tu boda . Son una solución exprés muy sencilla de utilizar y súper cómoda, que te permite ocuparte de otras cosas mientras hacen su efecto.

Hay parches de todo tipo y con diferentes propiedades. Algunos son más para realizarte un tratamiento que dure días y otros tienen un efecto flash inmediato. Estos últimos son los que no pueden faltar en tu neceser de cara al día de la boda.

Corrector de ojeras, imprescindible

Llega el momento de que el maquillaje haga su efecto, y si hay un producto del que no puedes prescindir es del corrector de ojeras. Es, sin duda, tu mejor arma para hacer que las ojeras que aún permanezcan queden perfectamente cubiertas y disimuladas. Para que eso ocurra y el corrector actúe como deseamos, es fundamental que la delicada piel del contorno de ojos esté bien hidratada. Si no es así el producto quedará cuarteado y no conseguiremos nuestro objetivo.