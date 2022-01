Las flores son el elemento imprescindible en una boda, y no imaginamos un espacio de la celebración en el que no estén presentes. En el banquete, en concreto, pueden hacer maravillas y transformar por completo las mesas. Sobre todo si se trata de una boda de invierno, ya que el banquete va a tener lugar a cubierto, y no es posible aprovechar la vegetación que ya ofrece, por ejemplo, un jardín.