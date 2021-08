Lolita Flores no está ayudando a su hija Elena Furiase con los preparativos de la boda: "Ella es capaz de todo"

Queda muy poco para que Elena Furiase y Gonzalo Sierra se den el ‘sí, quiero’. La pareja, que tuvo que aplazar la fecha de su boda a causa de la pandemia, no ha querido desvelar el día exacto, pero sí se sabe que será en la segunda quincena de septiembre en Vejer de la Frontera , donde se reunirán con sus familiares y amigos más cercanos. Será una celebración íntima debido a la situación, pero eso no evitará la emoción propia de un día tan especial.

Por el momento, inmersa en los preparativos, Elena Furiase no ha querido desvelar detalles de la boda. Y, según ha contado Lolita Flores ante las cámaras de Europa Press, es la actriz la que se está ocupando sola de toda la organización . “Yo es que estoy con lo del teatro, hija, la boda la está preparando ella” , ha confesado su madre, que no ha podido involucrarse en los preparativos. “Ella es capaz de todo” , añadía sobre su hija mayor.

Por el momento, lo único que se ha desvelado es que la celebración será en la Finca Hacienda Motenmedio , un lugar que tienen elegido desde el primer momento. Pero el mayor secreto está siendo el vestido de novia, algo que no se ha filtrado y de lo que Elena Furiase no ha querido decir nada hasta el momento de la boda.

En esta última aparición pública en Madrid, donde está trabajando actualmente con su obra de teatro, Lolita también ha hablado de su nieto Noah. La actriz no ha querido desvelar si su hija Elena y Gonzalo Sierra tienen planes de aumentar la familia en un futuro, pero lo que sí ha asegurado es que ella está “encantada” con la revolución que ha supuesto en su vida la llegada de su primer y, por el momento, único nieto.

Hace unas semanas, la hija de Lola Flores pudo disfrutar de unos días de descanso en compañía de su familia. A través de las redes sociales, donde no quieren mostrar el rostro del menor, Lolita hablaba del “amor” de su vida, el pequeño Noah. “Cansada porque no para, pero llena de ese amor que no tiene fin. Gracias, Noah, por llevarme de tantas cosas bonitas y de agujetas”, le escribía a “lo más bonito” de su casa.