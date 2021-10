Pero si lo que nos apetece es que sea corto de manera evidente, no solo es tendencia, tal y como decimos, sino que además aporta un aire chic y desenfadado a la novia que es irresistible. De hecho, casarse de corto ha sido la elección de muchas famosas en las últimas décadas, y nos han dejado looks tan inolvidables como los que te mostramos a continuación.

En 1966, con tan solo 21 años, Mia Farrow se casó en Las Vegas con Frank Sinatra. Una boda que para el entorno de la pareja no iba a funcionar, pero que se celebró con toda la ilusión de ambos. Para el recuerdo quedan las imágenes de ese día y el look de Farrow, que eligió un traje de chaqueta con falda, con lazo y botones de lo más elegante. Y por, supuesto, ese corte de pelo pixie que ha sabido llevar como nadie.

La top model y Rande Gerber se casaron en una sencilla ceremonia en la playa en 1998. Solo asistieron sus amigos más cercanos, y Crawford nos dio una lección inolvidable de estilo, luciendo un look increíblemente natural que ha hecho historia. Cuando parece que solo tenemos ojos para admirar a su hija Kaia, que sigue de manera fulgurante los pasos de su madre, ver fotos como esta nos hace maravillarnos de nuevo con Cindy. El vestido corto, que tenemos grabado en la retina, es un diseño de John Galliano.

Era el año 1969, y uno de los hombres más famosos del mundo, Jonn Lennon, se daba el “sí, quiero” con la artista Yoko Ono. Lo que ella consigue con su look, hace décadas, es adelantarse como solo pocas saben, a la moda que estaba todavía por venir. Combinó un vestido corto de manga larga con deportivas, calcetines por la rodilla , y remató con un gran sombrero blanco. Espectacular.

Posiblemente el vestido que llevó Emma Thompson el día de su boda con Kenneth Branagh no sea de los que querríamos copiar. Pero no podemos olvidar que se casaron en 1989, y el estilo de la época (además, inglés), lo hacía maravilloso en su momento. Tanto el estampado, en tonos verdes y rosas, como el tocado son demasiado exagerados para las tendencias actuales, pero no podemos dejar de reconocer que ella nos encanta. Siempre.