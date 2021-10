Sin duda esta fue la principal razón por la que el matrimonio entre Carlos y Diana nunca tuvo la menor oportunidad de funcionar. El heredero había conocido a Camila durante un partido de polo en 1970, y el flechazo entre ellos fue instantáneo . La reina Isabel II nunca apoyó esta relación: Camila no procedía de una familia con títulos nobiliarios, no tenía aspecto inocente y no se mostraba dispuesta a acatar los protocolos reales.

Pero no había forma de detener el amor entre los jóvenes, y buena muestra de ello es que a día de hoy están casados y la reina no ha tenido más remedio que aceptar la realidad. Tan decidido estuvo siempre Carlos a no abandonar a Camila, que no lo hizo ni casado con Diana. La infidelidad del príncipe era tan descarada y pública que Diana no podía soportarlo.