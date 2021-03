La importancia de las flores en una boda

Escoger las flores de la boda no será nada fácil, porque no será lo mismo casarse en otoño o en primavera, ya que cada estación ofrece flores diferentes y son más adecuadas unas u otras dependiendo del clima. Esto será fundamental para que luzcan perfectas y no se estropeen. Por ejemplo, en los meses de más frío, lo ideal serán los crisantemos, las dalias, las calas y el áster. También el brezo actuará como un arbusto que resultará elegante.