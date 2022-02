Lucía Pombo da todos los detalles de su boda con Álvaro López Huerta: en Segovia y el día más largo del año

"Me caso con mi mejor compañero de vida, no se si merezco tanta suerte". Estas fueron las palabras con las que Lucía Pombo anunció hace unos días que le había dicho 'sí, quiero' a Álvaro López Huerta , su pareja desde hace seis años. La hermana mayor de María Pombo explicó a través de sus redes sociales que la pedida fue después de "un día maravilloso de ski", cuando al llegar al hotel y mientras disfrutaban de las vistas, empezó a sonar la canción 'Lucía' de Rosario y "Alvaro se armó de valor".

"Me gusta lo castellano y la tradición. Cerca de Segovia tenemos una casita y lo siento como un lugar mío" , ha explicado al medio citado anteriormente. Lo cierto es que a la mayor de las hermanas Pombo le hubiese gustado casarse en Almería, una zona en la que veranean en familia cada año y considera su "trocito de cielo", pero le parecía "un fastidio" movilizar a sus invitados.

Lucía pombo ha explicado que en su boda habrá "cosas de la boda de María y otras de la boda de Marta". Al ser la mayor de las tres hermanas y la única que falta por casarse, la piloto de aviación puede coger ideas de otros grandes días que han vivido en familia. "Nunca he tenido prisa. No me hubiera importado tener un hijo antes. Mi profesión también ha afectado. Cuando empecé a trabajar hace dos años mi prioridad era hacer horas de vuelo", ha contado.