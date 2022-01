María Pombo aclara si ha puesto a la venta su casa recién comprada: "Son decisiones que se toman en familia"

Ante el revuelo que causó la noticia, la influencer ha atendido a la prensa que la ha parado por la calle y ha respondido ante la noticia. "Ya lo veréis. Son decisiones que se toman en familia y por razones que nosotros sabemos. Hay proyectos nuevos en 2022" , ha dicho sin querer dar más detalles de la venta de su casa. Aprovechando este encuentro con los paparazzis, María ha querido desmentir que el motivo sea alguna crisis con su marido. "A la gente le encanta imaginar cosas. No, no hay ningún problema" , ha dejado claro.

La influencer y su marido compraron una vivienda unifamiliar en la lujosa urbanización el Bosque, en Madrid, y la reformaron por completo. "Es una casa muy antigua. Cuando entré por primera vez, miré a Pablo diciendo ‘esta no es la casa’, pero él, que se dedica a esto, vio claras las posibilidades que tenía desde el principio y no tuvo ninguna duda. Yo me dejé llevar", confesó la instagrammer en una entrevista para la revista ¡Hola!