La boda entre Haakon de Noruega y Mette-Marit: del enlace de cuento al polémico contrato prematrimonial

Podemos considerar que la historia de amor entre Mette-Marit y Haakon de Noruega fue de cuento de hadas -con sus momentos más dramáticos y su final feliz-. El hijo pequeño de Harald y Sonia comenzó una relación con una joven Mette-Marit que, en sus inicios, no estuvo bien valorada, ni por su propia familia ni por la opinión pública. ¿La razón? Su nueva novia no provenía de ninguna familia real y, además, había coqueteado con las drogas y había frecuentado sitios no muy recomendables para una futura reina.