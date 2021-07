Una boda suele conllevar alrededor de un año de preparativos . Pero no siempre se tiene tanto tiempo: puede ser que te haya pillado el toro o que por las circunstancias que sean tengas que organizar la boda con solo unos meses de antelación. Sea como sea, con una buena organización todo es posible. Para que todo sea un éxito será esencial saber cuáles son las claves para organizar una boda en tiempo récord .

Será esencial elegir cuanto antes los looks de los novios. Lo más rápido será tener claro el estilo del vestido, del peinado y del maquillaje para no tener que perder tiempo en pruebas e ir lo seguro. Lo mejor será optar por un look sencillo y natural con el que te sientas tú misma. En el caso del traje del novio, lo mismo.