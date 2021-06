Cada vez son más los escenarios en los que puede celebrarse una boda , y no solo nos referimos al banquete y la fiesta, sino también a lo que a la ceremonia se refiere. Hasta nuestro jardín es apto para esta tarea. De hecho, las bodas en jardín están a la orden del día. Y es que motivos no les falta para ser un espacio más donde celebrar enlaces.

El primero de ellos es, por supuesto, la comodidad que ofrece el tener a mano tu propio jardín. Para celebrar tu boda no tendrás ni que salir de casa con todo lo que ello supone: facilidad para cambiarte en un momento dado, todo al alcance de tu mano, no tener que volver después de la noche de fiesta de boda y, lo mejor, que se convierte en una opción mucho más económica, ya que no será necesario alquilar un espacio.