Por boda vikinga puede que no nos venga nada pero a pesar de que cuando escuchamos la palabra boda lo primero que se venga a nuestra mente sea esa celebración a pie de iglesia y con la novia luciendo un vestido blanco de cola kilométrica, no todas las bodas son así. Y no nos referimos a las bodas por lo civil, que cada vez se pueden hacer más a nuestro gusto. Ahora cada vez hay más tipos de enlaces y una que se ha puesto realmente de moda es esta boda vikinga.