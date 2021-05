Si hay un tejido de los vestidos de novia por excelencia ese es el tul. El tul se lleva tanto en el vestido en general como en los detalles que le acompañan y completan el look, más en concreto, el velo. Es, en definitiva, un básico entre los básicos, pero tul no solo hay uno. De hecho, hay muchos y variados tipos de tul para vestidos de novia y no solo por el material o los materiales por los que están confeccionados, que también, sino por el acabado que tiene cada uno: de cristal, más opaco, con detalles, más rígido, etc.