Rosa y granate, la combinación de tonos perfecta para los vestidos de invitada esta temporada

Cuando se habla de tendencias, en particular, de vestidos de invitada de boda, no solamente nos referimos a los patrones y estilos que van a llevarse o no, sino que los colores juegan un importante papel en todo esto. Y es que la combinación de distintos tonos puede suponer también una tendencia en sí misma. En concreto, ahora hablamos de la suma del granate y el rosa.