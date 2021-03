Tocados de redecilla para un look de invitada elegante y sofisticado

Nos encantan los tocados para novias e invitadas, además de para eventos especiales. La variedad es impresionante y es prácticamente imposible que no encuentres el que más vaya contigo. Dentro de esa variedad no podemos dejar de celebrar que los tocados con redecilla para invitada hayan vuelto, esta vez para quedarse. Con ellos podemos conseguir un look tan impresionante, como elegante y sofisticado.

Un complemento entre “royal” y “vintage”

Como complemento habitual, estuvo muy de moda en los años 40 y 50, quedando en el olvido posteriormente. Por eso al recuperarlo es inevitable sentir que, además de elegancia, estamos aportando a nuestro look de invitada un cierto aire boho y vintage decididamente encantador. Y de que son máxima tendencia no podemos dejar de decirlo, sobre todo desde que Givenchy o Prada han incluido este tipo de tocados en sus desfiles.

El complemento ideal para invitadas

Cómo elegir tu tocado de redecilla

El primer paso es elegir el largo de la redecilla. A la hora de hacerlo, lo ideal es que no cubra la boca, no porque no sea bonito (de hecho puede ser espectacular), sino porque te va a resultar incómodo tener que estar levantándolo para comer o beber todo el tiempo. Piensa que el protocolo marca que no se puede retirar el tocado, así que a menos que el tuyo tenga una redecilla que puedas quitar cuando quieras, no puedes olvidar que la comodidad es un factor a tener en cuenta.