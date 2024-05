Con esta decisión de vestuario, la Princesa de Asturias ha querido homenajear a su padre y vivir esta jornada tan importante y significativa como próxima Jefa del Estado con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, demostrando su compromiso con la institución . Por no haber terminado aún su formación militar, la futura reina de España ha lucido una boina roja en vez de la conocida “gorra de plato” caqui, junto a un moño trenzado , uno de sus peinados favoritos cuando viste de militar, y pendientes de oro, detalles que han modernizado su look. En este día tan especial, doña Leonor de Borbón ha lucido por primera vez en la placa de su chaqueta sus dos apellidos , detalle muy significativo que no ha pasado desapercibido. A diferencia que sus otros compañeros cadetes, la futura reina de España colgado sobre la corbata negra el Toisón de Oro.

A pesar de no haber asistido los reyes al gran día de su primogénita en Zaragoza, la princesa Leonor se ha dado un gran baño de masas en la ciudad y ha sentido el amor y cariño de toda la ciudadanía en este día tan significativo para la heredera al trono y el pueblo aragonés. De hecho, en su discurso al recibir la Medalla de Aragón, la máxima distinción de la Comunidad, en la catedral de la Seo de San Salvador, Leonor ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los aragoneses y aragonesas por el apoyo que le han brindado estos meses: "He sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses que, además, me están acompañando en esta mañana tan importante para mí. Su apoyo ha sido y está siendo continuo. Estoy muy agradecida por lo que he vivido aquí durante este tiempo, por todo lo que me ha dado esta ciudad", ha dicho la princesa de Asturias. "Gracias Zaragoza. Gracias Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más. ¡Gracias!".