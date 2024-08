Una reverenda y un gurú espiritual oficiarán la boda de Marta Luisa de Noruega

De hecho, ella renunció a sus funciones, aunque no a su título de princesa, para poder separar sus actividades profesionales de las de la familia real, protegiendo así a su familia y manteniéndoles al margen de las posibles críticas que sus ideas y formas de actuar pudiera acarrearles.

Esta manera de hacer las cosas parece que también quedará reflejada en su boda con el chamán Durek Verrett , con quien, tras varios años de relación y algunos impedimentos, por fin se casará en agosto de 2024. La pareja anunció su compromiso en 2022, pero no fue oficial hasta 2023, cuando la casa real lo publicó. Desde entonces llevan organizando la que se espera que sea la boda de sus sueños.

Este evento es uno de los más esperados, no solo porque durará varios días y tendrá actividades tan interesantes como un crucero por un fiordo, también porque para cada uno de ellos se ha establecido un marcado dress code que esperan que los invitados cumplan, algo que no será sencillo de saber, porque han prohibido que los invitados tengan sus móviles, por lo que hacer fotografías y compartirlas en redes no es una opción.