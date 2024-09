Zarzuela niega la buena relación de Victoria Federica con sus escoltas: "Fue complicado y se sintieron incómodos"

También contó en la charla con Pablo Motos que tuvo guardaespaldas desde el momento de su nacimiento hasta que cumplió los 18 años . Su seguridad pertenecía a la Policía Nacional y Victoria Federica contaba que lo llevó bien hasta que llegó a la adolescencia, que fue cuando se sintió "agobiada" . "Pero los adoraba, a día de hoy tengo relación con muchos de ellos y a veces intentamos vernos", aseguró. "A veces intentamos vernos cuando me los encuentro por ahí en otros servicios suyos. Me hace tanta ilusión que les... abrazo. Y ellos, en plan quita, quita, que estoy trabajando", dijo sobre la relación actual que mantiene con ellos.

Dijo que ese primer día, tras cumplir la mayoría de edad, echó de menos a las personas de seguridad que la habían acompañado y protegido durante toda su vida: "Los llamé por teléfono para decirles donde estaba y que vinieran a por mí y me dijeron que ya no".

'Monarquía Confidencial' ha podido saber que los reyes vieron la entrevista de su sobrina, "que no gustó nada en Zarzuela". Según ha podido saber el medio citado, los comentarios que Victoria hizo sobre su seguridad "no se corresponden con la realidad". Al parecer, tanto ella como su hermano, Felipe Juan Froilán - que actualmente reside con su abuelo en Abu Dabi - han tenido comportamientos en público "que no eran del agrado de los guardaespaldas".