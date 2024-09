Así, vemos que también ha optado por combinarlo con unos vaqueros denim para ir muy cómoda durante un tranquilo paseo por la calle. Sin embargo, y pese a que no todos tienen acceso a este tipo de marcas, otras webs como Shein presentan opciones algo más lowcost , por hasta 7 euros. La mejor manera de copiar un look muy parecido al de la hija de la infanta Elena sin gastarse un dineral, ya que resulta muy casual e ideal para cualquier ocasión.

Esta no es la primera vez que la sobrina de Felipe VI demuestra ser una auténtica 'fashion victim', y es que la joven llega dispuesta a marcar tendencia. De hecho, en muchas ocasiones los looks que lleva son de lo más comentados, y este mismo verano lucía unas bermudas que se han convertido en todo un 'must have' al ser muy anchas y bastante cómodas.