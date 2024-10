Sobre ello se le ha preguntado recientemente a una de las personas más próximas durante años a la reina emérita. Se trata de uno de los trabajadores del gabinete de la reina, José Luis Ortega, que ha tenido una cierta presencia mediática en los últimos días al ser abordado con respecto a los materiales filtrados sobre la vida íntima de Juan Carlos de Borbón. Ortega asegura que durante los años en los que trabajó en Zarzuela no tenía constancia de la existencias de este tipo de pruebas gráficas, pero sí del vínculo amoroso con la vedette. "Del material no. Tenía conocimiento del material por los medios, igual que el resto de los ciudadanos. Yo no sabía que existía este material. Que existía el afer, sí, pero el material no. Yo lo desconocía", ha expresado en los últimos días al micrófono de Europa Press.