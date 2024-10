El próximo viernes 25 de octubre se celebran los Premios Princesa de Asturias y ya está todo preparado para recibir en Oviedo a los reyes, Felipe y Letizia , y a sus hijas, la princesa Leonor, que viajará desde Marín, Galicia, y la infanta Sofía , que llegará directa desde el internado de Gales donde se encuentra estudiando. Ya se ha publicado la agenda real con todos los actos a los que asistirán, unas jornadas que están repletas de anécdotas en las que se puede ver también la parte más cercana del soberano y su familia. En cuanto a Letizia, con este serán ya 20 los años que lleva asistiendo a la ceremonia y a través de las ediciones se puede apreciar lo mucho que ha cambiado su estilo y su criterio a la hora de elegir los looks con los que asiste a estos premios que antes llevaban el nombre de su marido y ahora llevan el de su hija mayor, que cada vez tiene más peso en la celebración de la ceremonia.

En líneas generales se puede decir que el estilo de la reina durante los premios celebrados en Oviedo ha pasado de apostar por unos looks que intentan encajar en el estilo que se espera de un miembro de una casa real a otro en los que, aunque respetan el protocolo, la reina Letizia ha querido imprimir su personalidad y demostrar que una 'royal' también puede estar al tanto de las tendencias más punteras e implementarlas en sus looks.

Mientras que en los primeros años, la esposa de Felipe VI era fiel a su diseñador de cabecera, Felipe Varela, en los últimos comenzó a introducir etiquetas que le permitían mostrar su cariz más moderno. Comenzó con DelPozo y The 2nd Skin Co, ambas españolas, pero también apostó por otros diseñadores internacionales que se han convertido en los pilares actuales de su vestidor, como por ejemplo Carolina Herrera que ha firmado los looks de 2022 y 2023.