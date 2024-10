Letizia y sus pendientes fetiche de rubíes: sus cuatro formas de llevarlos

El rojo ha sido de nuevo el color elegido por Letizia para celebrar el día 12 de octubre y para completar el look ha elegido unos pendientes de oro blanco, diamantes y rubíes de la joyería Aldao.

La reina los tiene en su joyero al menos desde el año 2013 , cuando se los vimos por primera vez en la fiesta que el entonces embajador de Estados Unidos, James Costos, y su marido ofrecieron en honor a don Felipe y doña Letizia, combinándolo en aquella ocasión con un total look en negro . Era la primera vez que los llevaba y en ese momento se desconocía ningún otro dato más allá de que se trataba de una joya nueva de la reina.

No fue la última vez en la que la veríamos lucir estos pendientes que se han convertido en una especie de comodín para la reina , que los ha lucido con looks de día y de noche , tanto de cóctel, como de trabajo y de los que finalmente se sabe que fueron adquiridos en la joyería Aldao de Madrid , aunque se desconocen más detalles, como su precio o cómo llegaron a manos de la reina.

Entre sus looks de 2019 , volvía a recuperarlos en el día de las Fuerzas Armadas que se celebró en Sevilla, esta vez, combinados con un vestido de la firma sevillana Cherubina. En julio volvía a rescatarlos para un acto en Valencia en el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible combinándolos con un vestido rojo de Carolina Herrera y ese mismo año lo volvió a llevar para la visita que los reyes hicieron a Corea del Sur , donde los lució con una falda lápiz de piel en color burdeos y una blusa blanca con cenefas de encaje.

En 2020 eran de nuevo los protagonistas del look de Letizia en los Premios Mariano de Cavia, para los que eligió un vestido rojo ajustado de Roberto Torretta. También los ha elegido en 2024 para completar su look en el día de las Fuerzas Armadas celebrado en Oviedo para elevar un look compuesto por un traje sastre de color rojo y zapatillas de deporte blancas.