La agenda detallada de los Premios Princesa de Asturias y un movimiento que afecta a Leonor

Ya por la tarde, tendrá lugar a las 19.30, tendrá lugar el XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias, presidido por los Reyes, con la presencia de la princesa de Asturias y la infanta doña Sofía. Este acto está organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur. El concierto, llamado 'Paisajes sonoros de América', correrá a cargo la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias junto con el Coro de la Fundación. Ambas formaciones tocarán, bajo la dirección de Alondra de la Parra y con la participación del solista Thomas Enhco. Las piezas que sonarán serán 'Three Dance Episodes' (On the Town), de Leonard Berstein; 'Rhapsody in Blue', de George Gershwin, 'Chôros No. 10 'Rasga o Coração', de Heitor Villa-Lobos y Maracatu de Chico-Rei, de Francisco Mignone.