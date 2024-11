La divertida anécdota de Paz Vega con la reina Letizia en un IKEA: "Ella en la fila, pagando"

Lo mejor fue, según cuenta la actriz, cuando la reina la reconocía y exclamaba: "¡Hombre, Paz!" Ahí, la actriz se quedaba bloqueada y no sabía tampoco cómo reaccionar. "Yo no me lo podía creer. La cosa es encontrarte allí a su Majestad, comprando en IKEA. Me pareció maravilloso, un momento... Y en la fila para pagar. Me pareció increíble", asegura Vega. Un relato ante el que los propios presentadores han comentado que les parece "muy fuerte". "¡Es que hasta la reina compra en IKEA!", ha destacado Ana Brito.