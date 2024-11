Sin embargo, esas declaraciones no impedían que los entresijos de una supuesta relación entre Genoveva y Federico de Dinamarca se convirtiese en la comidilla del momento. Un escándalo que inevitablemente pasaba factura a la familia real danesa, sobre todo a Mary Donaldson , esposa de Federico , quien acaparaba una gran cantidad de titulares valorando la supuesta crisis que llegó a atravesar la pareja. Y más teniendo en cuenta que, según las informaciones que aportaba 'Lecturas', la exclusiva no se limitaba a esas imágenes, sino que Federico llegaba incluso a pasar la noche en casa de Genoveva. En respuesta, Mary optaba por poner tierra de por medio y marcharse a su tierra natal, Australia. Un viaje al que acudió acompañada por sus hijos y que también daba mucho que hablar. Muchos apuntaron entonces a un supuesto ultimátum por parte de Donaldson : "O somos Reyes ahora o esto se acaba", le habría dicho a su marido, tal y como transmitía el director 'Lecturas', Luis Pliego.

Por su parte, ella tampoco perdía la oportunidad de emitir un comunicado con el que pretendía aclarar que no tenía ningún tipo de relación con el entonces príncipe heredero al trono danés. "Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada", confesaba en dicho escrito. "Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades", concluía tajante la mexicana.