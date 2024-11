Asalto al castillo de Windsor con los príncipes de Gales y sus hijos dentro: lo que han robado los ladrones

Nuevo capítulo en el particular 'annus horribilis' que atraviesa la casa real británica en estos últimos meses. Si la reina Isabel II de Inglaterra utilizó esta expresión para referirse a los distintos obstáculos y tragedias vividos en 1992, la prensa lleva tiempo acuñando el término para calificar el complicado 2024 que ha vivido la familia real británica. En las últimas horas hemos conocido una noticia que se suma a la larga lista de problemas que han afrontado recientemente: como ha informado el diario The Sun , el castillo de Windsor ha sido asaltado recientemente, mientras los príncipes de Gales y sus tres hijos dormían en su residencia . Esto es lo que se sabe.

The Sun asegura que los asaltantes llevaban observando y vigilando el castillo desde hacía un tiempo , ya que parecían saber dónde se encontraban los vehículos robados, y cuál era el mejor momento para realizar el asalto. La pareja, que todavía sigue en libertad, atacó Shaw Farm, una granja en funcionamiento situada en la zona de seguridad del lugar, y robó una camioneta Isuzu negra y un quad rojo antes de darse a la fuga . La barrera de salida tuvo que ser restaurada al quedar gravemente dañada durante la huida.

Siempre según The Sun, el suceso habría tenido lugar con buena parte de la familia real dentro del recinto. No estarían allí los reyes Carlos III y Camila, pero sí los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, acompañados de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, de once, nueve y seis años. Se trataba de la noche de un domingo, víspera de un día escolar, por lo que se apunta a que los cinco estarían ya durmiendo (el aviso a la policía tuvo lugar sobre las 23:45 horas) en su residencia de Adelaide Cottage, a la que se mudaron en el verano de 2022, situada en las inmediaciones del enorme recinto, a apenas unos minutos del lugar de los hechos.