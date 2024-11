El rey Carlos III en la alfombra roja: asiste, sin Camila, a la premier de 'Gladiator 2'

A pesar de las apuestas optimistas, finalmente, la esposa del rey no acudió al estreno y esto se debe a la recomendación de los médicos que le han pautado una reducción en sus compromisos laborales. No obstante, la reina quiso hacer el esfuerzo de estar presente en el acto que precedió a la premier con el equipo de esta película, algo que contribuyó a que no se acrecentaran los rumores sobre su estado de salud. En este acto previo, más intimo, también estuvieron el rey, el duque de Edimburgo y los duques de Gloucester. En este encuentro todos ellos coincidieron con los actores de esta esperada secuela de la primera película, quieres pudieron saludar al monarca y a su esposa en esta reunión privada. Tras esto, la reina se retiró evitando acompañar a su marido a la alfombra roja, un evento en el que se congregan multitudes y que se puede alargar durante horas.