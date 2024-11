Buckingham Palace pone fecha a la reaparición de la reina Camila tras su infección

La reina Camila se llevaba un pequeño susto de salud recientemente que la obligaba a cancelar algunos de sus compromisos oficiales , tal y como informaban desde Buckingham Palace. Y, aunque no entraban en demasiados detalles, explicaban que se trataría de una infección de pecho de la que ha estado recuperándose durante los últimos días.

Mediante un nuevo comunicado recogido por los medios, Buckingham Palace asegura que será el próximo 12 de noviembre cuando Camilla Parker Bowles pueda reincorporarse a sus obligaciones reales, con motivo de la celebración del Premio Booker. "Ofrecerá una recepción para felicitar a los autores y libros preseleccionados para el Premio Booker de este año", aseguran. Además, también se espera que Camila atienda el tradicional 'Remenbrance Day' (Día del Recuerdo), un día muy señalado para el pueblo británico, aunque no hay nada confirmado.

En el caso de la reina Camila, su salud la ha obligado a alterar su agenda por unos días. De hecho, no pudo asistir a la recepción que dio el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham para los atletas olímpicos y paralímpicos el pasado día 5. Algo, ante lo que pidió disculpas "a todos aquellos que puedan sentirse molestos o decepcionados", siendo sustituida en sus funciones por la duquesa de Gloucester.

Además, a esto se suma que hace apenas unas horas, desde la cuenta oficial de los monarcas: @theroyalfamily, compartían que Camilla Parker será la protagonista de un documental en el que podremos ver la labor de su Majestad con "los supervivientes de historias de violencia doméstica y sexual". Un trabajo con el que lleva volcada desde hace más de 10 años. "En el próximo documental de ITV 'Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors', puedes saber más sobre el trabajo de Su Majestad en esta área, y las conversaciones vitales para las que está ayudando a proporcionar un altavoz", anuncian.