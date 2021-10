Quiera o no, Victoria Federica siempre está en boca de todos. La hija pequeña de la infanta Elena, desde que cumplió su mayoría de edad, no deja de acaparar portadas de revista. Lo cierto es que no siempre estas apariciones en la prensa están relacionadas con buenas noticias, pero sí que podemos decir que Vic -como le conocen sus amigos- no se pierde un evento importante o una buena fiesta de la capital.