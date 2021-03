El príncipe Harry, nuevo director de impacto en una empresa de Silicon Valley: "Transformo mi dolor en objetivos"

En el momento que proclamaron el ya conocido como Megxit, la pareja anunció que querían “ser independientes a nivel financiero”. Y lo han conseguido. En los últimos meses no les ha faltado trabajo, pero el príncipe Harry se ha decantando por un nuevo puesto como profesional dentro de la empresa BetterUp , que se encuentra en Silicon Valley. Su puesto, que según han anunciado está “hecho a medida para él”, se centra en ser el nuevo “director de impacto” de una empresa que está valorada en más de 1.400 millones de euros y que se especializa en salud mental .

Las primeras palabras del príncipe Harry tras convertirse en “director de impacto”

En una carta que ha hecho pública tras el anuncio de su nuevo puesto profesional, el marido de Meghan Markle se ha mostrado “feliz” y da las gracias por esta nueva oportunidad. “Algo que he aprendido en mi propia vida es a transformar el dolor en objetivos”, ha admitido. Además, el príncipe Harry también ha hecho referencia a su pasado como militar: "Durante mi década en el ejército, aprendí que no sólo es necesario adquirir resistencia física, sino también resiliencia mental. Y, en los años que han pasado desde entonces, mis conceptos sobre la resiliencia, y sobre cómo construirla, se han visto conformados por los miles de expertos y personas con los que he tenido la suerte de aprender”.