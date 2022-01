La reina Letizia se ha convertido en una de las 'royals' que menos dinero ha gastado en ropa en el año 2021 . Según ha publicado 'UFO no more', una web especializada en el estilo de las consortes europeas, la reina de España ocupa la onceava posición en una lista en la que entran las 15 reinas que más dinero han gastado en su armario en este último año.

Según el informe que ha publicado el medio citado anteriormente, la mujer de Felipe VI ha tenido en el último año un gasto total de 21.694,94€ , una cifra muy inferior a la de otras reinas europeas como puede ser Kate Middleton , duquesa de Cambrige, que encabeza esta lista con un gasto total de 102.711 euros. Este análisis está hecho con los precios de mercado en los que no se tiene en cuenta posibles descuentos, algo que hacen para "mantener la objetividad y no mostrar parcialidad en ningún miembro de la realeza".

El portal británico que ha publicado estos datos describe a Letizia como la reina "más frugal" entre las 15 'royals' analizadas y cada una de sus prendas nuevas en este año tendría un valor medio de 301€. En este ranking se valoran tres categorías: prendas que no han podido ser identificadas, piezas de las que se puede identificar su marca y coste, y otros looks en los sí se conoce la marca pero no ha podido saberse su precio.