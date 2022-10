Violeta Mangriñán se ha comprado otra casa mientras construye la suya en Valencia

Por el momento no ha querido dar muchos detalles de esta nueva inversión, pero sí ha adelantado que se ha comprado "otra casa" a parte de la que está construyendo en Valencia. "Voy a hacerme una casita rural en Castellón", ha explicado haciendo referencia a la que será la segunda residencia de la pareja y su hija. Esta noticia ha pillado por sorpresa a sus millones de fans, ya que la valenciana no había querido contarlo públicamente hasta ahora.

Además de sus inversiones inmobiliarias, en la segunda parte de este videopodcast, Violeta Mangriñán también ha hablado de la depresión postparto que está sufriendo y de cómo ha cambiado su vida sexual desde que es madre. La influencer ha explicado que estando embarazada no se sintió así, solo un poco "en la recta final" porque se veía muy hinchada. "Ahora es verdad que últimamente me siento un poco triste. No tengo motivos, todo me va guay, no entiendo", ha explicado, tal y como puedes ver en el vídeo.