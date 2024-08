Si te gusta cocinar y preparar platos con cierta elaboración, sabes que en muchos de ellos una buena salsa es la clave del éxito. Pero no siempre la experiencia nos garantiza que las cosas salgan como queremos y es esencial saber cómo arreglar salsas cortadas , ya que encontrarnos con que los ingredientes no se han ligado como deberían es algo bastante frecuente.

Pero si no hemos acertado con las proporciones o la temperatura, la salsa no llega a emulsionar y no se liga correctamente. El ingrediente líquido se queda insuficiente para el ingrediente graso y no se consigue el aspecto homogéneo que buscamos, por no hablar de que el sabor en esos casos deja mucho que desear.