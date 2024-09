No sabemos si Pelayo Díaz será el ganador de ‘MasterChef Celebrity’, pero lo que sí sabemos es que, para el estilista y diseñador, además de la comida, la vajilla en la que se sirve también es importante en el resultado final. Sin duda, emplatar es un arte. Por eso, no me han podido gustar más los platos de San Claudio que ha enseñado Pelayo en una de sus publicaciones de Instagram. Las recetas italianas que los adornan (¿o es al revés?) tampoco me han dejado indiferente.