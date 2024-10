Fabiola Martínez, que está muy ilusionada porque su hijo Kike cumple los 18 y la Fundación pasará a llamarse Kike Osborne , ha dado en su Instagram las gracias a la floristería y ha aprovechado la ocasión para enseñar sus nuevos elementos decorativos del salón y la terraza. Y no me han podido gustar más. Tanto que las veo en mi piso. Si a ti te ocurre lo mismo, toma nota de sus cuidados para que te duren más tiempo bonitas.

Si eres de las que se niega a que el otoño sea gris, la planta que luce en su casa la ex de Bertín Osborne tiene todo para ser también la tuya. El brezo común (‘Calluna vulgaris’) es un arbusto tan decorativo como fácil de cuidar . En distintos colores, desde el blanco y el rosa (que tiene Fabiola en su casa) hasta el malva y el rojo, su época de floración empieza en otoño y dura hasta el invierno, así que estás de enhorabuena.

Perfecto fuera de casa, como lo ha colocado Fabiola, no tiene problemas con el frío e, incluso, puede soportar temperaturas bajo cero. Mientras que en el interior necesita un rincón luminoso donde no reciba el sol directo y, sobre todo, estar lejos de la calefacción. Entre 15 y 18º C es su ideal, más fresco durante el día, al igual que con cierta humedad ambiental.