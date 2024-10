La solución más fácil de Leroy Merlin para tapar el gotelé sin quitarlo

El gotelé sigue estando presente en las paredes de una gran cantidad de hogares, a pesar de que ya sabemos que no está de moda (y que no se espera su regreso). Esta técnica decorativa que triunfó entre la década de los 70 y los 90, se utilizaba para crear una textura granulada y rugosa en techos y paredes. Sabemos que ha llegado el momento de decirle adiós, pero no resulta fácil retirarlo. Por eso hemos aplaudido la solución de Leroy Merlin para tapar el gotelé sin que haya que quitarlo. Es fácil, económico y los resultados merecen mucho la pena. ¡Toma nota!