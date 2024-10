Antes de entrar en harina, debo decir que la 'televisivísima' chef siempre ha sido muy maja con un servidor y que incluso ha venido más de una vez a nuestras tiendas. De hecho, a raíz de esa conexión surgida gracias a la artesanía, he podido estar personalmente en su casa, o bueno, más bien en la mitad de su casa (al poco tiempo compró el piso de al lado y la amplió) por lo que puedo valorarla de forma más cercana si cabe. Eso sí, para la otra mitad he tenido que tirar de nuestra querida hemeroteca, llamada internet e Instagram, para hacerme realmente a la idea de a qué nos estamos enfrentando: a un casoplón en un 'barrio bien' de Madrid (Chamberí) en el que vive junto a su pareja, Pedro Aznar, y sus cuatro hijos , y que muestra a prensa y en redes sin reparos y cuando haga o no haga falta.

Como se puede ver en el vídeo, su casa es como ella: "expansiva", luminosa y sin ningún tipo de reparo a la hora de poner, comprar, mezclar cualquier elemento que le divierta porque se podrá decir cualquier cosa de ella, pero no que no es divertida. Ni la casa, ni la dueña: una de las chefs principales de MasterChef.

Además de tener el buen gusto de, en mi opinión, no irse a vivir a un hangar a las afueras, desde la perspectiva del diseño y del interiorismo la casa me gusta mucho por:

2. La casa le representa : ella es clásica, madrileña y como no podía ser de otra manera por profesión y prole, la cocina-office es pantagruélica (muy grande) y es el espacio más importante de la casa. Es decir, la casa además de ser bonita es real y no de postureo . ¡Nos gusta!

3. Su personaje en televisión te puede parecer bien, mal o regular, pero esa cocina no puede no gustarle a nadie. Y no me vengan que sobre gustos no hay nada escrito: hay mucho, pero no siempre es leído.