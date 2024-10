La nueva casa de Isabel Pantoja está ubicada en la lujosa urbanización de 'La Finca', al oeste de Madrid, lugar escogido también por otros rostros conocidos y que se ha popularizado precisamente por la privacidad que ofrece a sus huéspedes. Se trata de una espaciosa construcción de 1.000 metros cuadrados , con 3.000 metros cuadrados de terreno con comodidades como piscina privada -tanto interior como exterior-, jardín y sala de cine. En total se distribuye en siete habitaciones, once baños y un gimnasio completo . La vivienda también dispone de una relajante sala de spa y varias salas de estar.

Según ha informado el reportero Iván García del programa 'TardeAR', se trata de una propiedad que estaba puesta a la venta por más de 12 millones de euros y también se ofrecía en régimen de alquiler, en este caso por 35.000 euros al mes. Este mismo periodista ha revelado que hubo "una reducción de precio, pudiéndose barajar en torno a los 30.000 euros". Según Iván García, el contrato no estaría a su nombre "porque ella no tiene ciertas características y no podría superar el proceso de selección", ha apuntado.