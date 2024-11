Chenoa se compra una casa en un pueblo de Segovia: todas sus propiedades en Madrid y Barcelona

A través de las redes sociales de la intérprete de Todo Irá Bien, la expareja seguía intercambiándose mensajes. No fue hasta meses después cuando la artista, en una entrevista concedida a 'El País' desvelaba cómo se encontraba tras la ruptura con el urólogo. "Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. ¿Me vendría bien llorar? Sí, pero con el tiempo las cosas te duelen menos porque ya te han pasado antes", dijo. Además, Corradini aseguraba que no se permite ser "autocompasiva" con ella misma y que, por eso mismo, muchas amigas como Natalia Rodríguez -amiga y compañera de edición de la Academia -, no entienden que no haya "petado" ni "llorado" aún.