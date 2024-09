Chenoa ha vuelto a conquistar los escenarios con una actuación arrolladora en el Festival Brava Madrid , dejando claro por qué sigue siendo una de las artistas más queridas del panorama musical español. El concierto, uno de los más esperados, fue el más aplaudido y comentado de los dos días de evento . Desde el primer momento, Chenoa se mostró agradecida y emocionada, entregándose en cuerpo y alma a un público que la recibió con una ovación ensordecedora. La artista abrió el espectáculo con fuerza, interpretando algunos de sus mayores éxitos en estas más de dos décadas de trayectoria como “Cuando tú vas” y “En tu cruz me clavaste”, desatando la euforia de los asistentes.

Durante su actuación, Chenoa aprovechaba para compartir confesar el trabajo de campo que había estado haciendo antes de subirse al escenario del Brava: “He estado mirando todo el rato en redes sociales qué queríais que cantara, lo he apuntado. He hecho todo un trabajito”. Uno de los puntos más conmovedores de la noche fue el discurso sobre su carrera, mientras el público coreaba al unísono "Chenoa a Eurovisión". "Me gusta demostrar por qué llevo 23 años sobre el escenario", comentó la artista, haciendo referencia a su trayectoria y a la constante necesidad de demostrar su valía en la industria musical.